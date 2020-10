Genoa | Maran | “Il Verona può metterci in difficoltà | Shomurodov sta lavorando bene”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 ottobre 2020) “Troveremo unconsolidato, una squadra quadrata capace di mettere tutti in difficoltà. Gli ultimi arrivati hanno avuto pochi allenamenti, forse qualcuno di più, che ha dimostrato grande applicazione e di essere un giocatore che vuole imparare e capire il campionato italiano. Questo mi fa ben sperare, non è semplice in questa situazione riuscire ad inserirsi, ma stabene“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Rolando, attuale allenatore del, il quale ha presentato l’imminente sfida al, valida per la quarta giornata della Serie A 2020/2021.