Fidanzati uccisi a Lecce: dopo l'omicidio Antonio De Marco ha scritto una lettera (Di domenica 18 ottobre 2020) Una lunga lettera ad un'amica, questa la prima cosa fatta da Antonio De Marco dopo il brutale omicidio di Daniele De Santis ed Eleonora Manta. La giovane coppia massacrata nella propria casa scorso 23 settembre, un omicidio così brutale da sconvolgere l'Italia intera soprattutto dopo l'identificazione dell'assassino, Antonio De Marco appunto. Antonio De Marco ha scritto ad un'amica Un nuovo raccapricciante dettaglio è emerso, si tratta di una lettera scritta poche ore dopo l'omicidio di Eleonora e Daniele, dedicata ad un'amica e compagna di corso di scienze infermieristiche. A ritrovarla, i carabinieri della sezione ...

