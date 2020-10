Crotone-Juventus 1-1 | bianconeri fermati allo Scida

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 ottobre 2020) Nel primo anticipo serale della quarta giornata, lanon va oltre l’ 1-1 sul campo del, ultimo in classifica, seppur in dieci uomini per oltre mezz’ora oltre a vedersi annullato un gol per fuorigioco e cogliere un palo. Sorridono, invece, i calabresi che conquistano il primo punto dopo tre sconfitte consecutive. Chi è stato l’uomo partita? L’ uomo partita è stato Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, oltre a segnare un gol, ha fatto reparto da solo lottando su ogni pne e consentendo alla squadra di salire specie quando si è trovata in inferiorità numerica. Il primo squillo della gara è delcon Simy che calcia da ottima posizione ma non trova la porta. L’attaccante nigeriano, però, fa centro al 12′, ...