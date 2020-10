Costacurta | «Curioso di vedere lo scontro tra Hernardez e Hakimi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 ottobre 2020) Alessandrovede unoacceso sulla fascia tra Theo Hernandes e: ecco le sue parole Alessandro, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del derby di Milano. Le sue parole. «Penso che Barella aiuterà il duo davanti, ma sono gli esterni che daranno una grossa mano e sonodiloHernandez-, due fantastici giocatori. Barella finora non mi ha convinto quando si avvicina all’area avversaria e di conseguenza è un’altra curiosità che m voglio togliere. Perché in avanti non vedo una coppia migliore di Lautaro e Lukaku». Leggi su Calcionews24.com