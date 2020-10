Carlos ’ocelote’ Rodríguez racconta le sfide che G2 Esports dovrà affrontare per via del Covid-19

Leggi su esports247

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il League of Legends World Championship sta proseguendo nel suo corso malgrado tutte brutte notizie che provengono dal mondo ogni giorno. Siamo finalmente arrivati ai quarti di finale con otto squadre pronte a darsi battaglia per aggiudicarsi il torneo più famoso e prestigioso del mondo degli. A questo pro ha deciso di rilasciare un’intervista il proprietario del team spagnolo G2“ocelote” Rodríguez che ha trattato anche di argomenti di stretta attualità con cui tutti devono convivere come quarantene. Ha iniziato affermando che la quarantena è d’obbligo ma che è abbastanza poco sensato dover far arrivare gli atleti nel luogo del torneo due settimane prima per metterli in quarantena. Questo nuoce al loro umore e potrebbe risentirsi anche sulle prestazioni e ...