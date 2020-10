Boscaglia: “A Bisceglie con la difesa a tre, Almici ok. Duttilità tattica un valore aggiunto”. E su Floriano… (Di sabato 17 ottobre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bisceglie, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."Almici nella difesa a quattro? Giocheremo di nuovo a tre contro il Bisceglie: non siamo pronti per giocare a quattro. Almici si è allenato e potrebbe essere della partita, non so se dall'inizio o in corso d'opera. Floriano può giocare sia da esterno, sia da seconda punta. Può essere inserito anche come esterno di centrocampo in un 3-5-2. Alternative tattiche un ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) Parola a Roberto.Il tecnico del Palermo è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (Girone C), in programma domani, domenica 18 ottobre, fra le mura dello Stadio “Gustavo Ventura”: fischio di inizio alle ore 15.00.Di seguito, le sue dichiarazioni."nellaa quattro? Giocheremo di nuovo a tre contro il: non siamo pronti per giocare a quattro.si è allenato e potrebbe essere della partita, non so se dall'inizio o in corso d'opera. Floriano può giocare sia da esterno, sia da seconda punta. Può essere inserito anche come esterno di centrocampo in un 3-5-2. Alternative tattiche un ...

