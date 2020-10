Biden, 'nessun illecito, solo campagna diffamatoria' (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 17 OTT - "Non ho nessuna risposta da dare, è solo un'altra campagna diffamatoria": così Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano della vicenda delle presunte email ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 17 ottobre 2020) ANSA, - WASHINGTON, 17 OTT - "Non hoa risposta da dare, èun'altra": così Joeha risposto ai giornalisti che gli chiedevano della vicenda delle presunte email ...

iconanews : Biden, 'nessun illecito, solo campagna diffamatoria' - faborm : @fdragoni Ho seguito Biden e non ha mai postato video con bagni di folla, discorsi acclamati, solo chiacchiere dal… - TOR94723452 : Non c'è nessun messia al di infuori di me. E io in quanto tale dichiaro che i DEM e quel ciuccio di Biden sono dei… - SuxxTweeter : @edigram @pitumpitumpah Ammesso che Biden non abbia commesso nessun illecito, cosa che mi sorprenderebbe parecchio,… - Manuel_Storm : @fabcal1 @albertopiva_tv @HuffPostItalia Le indagini sono in corso, ma nessun processo e' ancora partito. Ed eviden… -