ATP Sardegna 2020: Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato, caccia a una finale tutta italiana in terra sarda (Di sabato 17 ottobre 2020) Potrebbe essere un derby italiano. O un derby serbo. O una sfida Italia-Serbia. Da queste tre combinazioni di finale l’ATP 250 di Sardegna non esce, perché c’è una doppia sfida in semifinale che era difficilmente pronosticabile alla vigilia. Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato sfidano rispettivamente Laslo Djere e Danilo Petrovic per arrivare all’ultimo atto del torneo sardo, istituito solo per quest’anno al fine di coprire, per quanto possibile, i buchi lasciati dalla pandemia di coronavirus nel calendario globale del tennis. Musetti arriva in grande fiducia, dal momento che, dalle qualificazioni del Foro Italico di Roma (o meglio, dal punteggio di 1-3 nel terzo set contro l’amico-avversario Giulio Zeppieri) ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) Potrebbe essere un derby italiano. O un derby serbo. O una sfida Italia-Serbia. Da queste tre combinazioni dil’ATP 250 dinon esce, perché c’è una doppia sfida in semiche era difficilmente pronosticabile alla vigilia.sfidano rispettivamente Laslo Djere e Danilo Petrovic per arrivare all’ultimo atto del torneo sardo, istituito solo per quest’anno al fine di coprire, per quanto possibile, i buchi lasciati dalla pandemia di coronavirus nel calendario globale del tennis.arriva in grande fiducia, dal momento che, dalle qualificazioni del Foro Italico di Roma (o meglio, dal punteggio di 1-3 nel terzo set contro l’amico-avversario Giulio Zeppieri) ...

