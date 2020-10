Altro che scuole chiuse, lo sceriffo De Luca pensi ad attivare quelle 183 terapie intensive pronte all’uso (Di sabato 17 ottobre 2020) Giovedì 15 ottobre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha disposto lo stop alla didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie come misura di contrasto al contagio da Covid-19. Per due settimane le aule campane rimarranno vuote e gli studenti faranno lezione online. Criticato da più parti per questo provvedimento, il governatore il giorno successivo ha rincarato la dose, annunciando un coprifuoco per il 31 ottobre, la notte di Halloween: una festa che il presidente ha definito “un monumento all’imbecillità”. Fin dai tempi in cui faceva il sindaco di Salerno, De Luca è soprannominato “lo sceriffo” per il suo marcato decisionismo. Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus il governatore ha rafforzato la sua ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020) Giovedì 15 ottobre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha disposto lo stop alla didattica in presenza in tutte leprimarie e secondarie come misura di contrasto al contagio da Covid-19. Per due settimane le aule campane rimarranno vuote e gli studenti faranno lezione online. Criticato da più parti per questo provvedimento, il governatore il giorno successivo ha rincarato la dose, annunciando un coprifuoco per il 31 ottobre, la notte di Halloween: una festa che il presidente ha definito “un monumento all’imbecillità”. Fin dai tempi in cui faceva il sindaco di Salerno, Deè soprannominato “lo” per il suo marcato decisionismo. Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus il governatore ha rafforzato la sua ...

GassmanGassmann : Oggi 83 persone morte con #COVID__19 per loro e per tutti quelli che lavorano negli ospedali, facciamo la differenz… - CarloCalenda : Caro #Giletti sbagli due volte, governare Roma è un’impresa difficilissima e per farlo serve la testa, altro che la… - NicolaPorro : ?? L’ipocrisia delle chiusure alle 22, Travaglio che rivuole il bollettino di Borrelli, la balla delle terapie inten… - LB19712 : RT @AzzurraBarbuto: Chi sono i nuovi poveri? Lavoratori autonomi, piccoli commercianti. Per mangiare si recano alla Caritas, da mesi. E buo… - GastoneSabba : RT @GiorgiaMeloni: A 4 giorni dall'ultimo DPCM si dice che stia per uscirne un altro nel quale non si escludono chiusure per alcuni settori… -

