Aborto, la libertà di scelta non è uno slogan ma una realtà di fatto (Di sabato 17 ottobre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo Molte volte abbiamo pronunciato frasi del tipo: ”una donna non si tocca”, “una donna è libera di scegliere”, poche volte però abbiamo confrontato queste frasi con la realtà del mondo che ci circonda. In queste settimane si è infatti ricominciato a parlare di Aborto, per molti ancora un tabù o “un grave peccato”. Ricordiamo innanzitutto che l’Aborto in Italia è regolato dalla Legge 194 approvata, a tutela delle donne, nel 1978. Qualunque sia il pensiero di ognuno, ci sembra innanzitutto importante ribadire che una donna è libera di scegliere cosa fare del suo corpo, una frase che non deve essere semplicemente uno slogan ma che deve diventare una realtà di fatto. Detto ciò, secondo voi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) di Paolo Di Falco e Marta De Vivo Molte volte abbiamo pronunciato frasi del tipo: ”una donna non si tocca”, “una donna è libera di scegliere”, poche volte però abbiamo confrontato queste frasi con la realtà del mondo che ci circonda. In queste settimane si è infatti ricominciato a parlare di, per molti ancora un tabù o “un grave peccato”. Ricordiamo innanzitutto che l’in Italia è regolato dalla Legge 194 approvata, a tutela delle donne, nel 1978. Qualunque sia il pensiero di ognuno, ci sembra innanzitutto importante ribadire che una donna è libera di scegliere cosa fare del suo corpo, una frase che non deve essere semplicemente unoma che deve diventare una realtà di. Detto ciò, secondo voi ...

Avvenire_Nei : Secondo alcuni l’unico atto di libertà consentito a una donna in difficoltà per una gravidanza non voluta è l’abort… - ilfattoblog : Aborto, la libertà di scelta non è uno slogan ma una realtà di fatto - Akkothen : @Alexct9 @matteosalvinimi L'Islam non fa stragi, gli estremisti fanno stragi. Esattamente come estremisti Cristiani… - Alyeska_94 : RT @_SpaceJay___: *Gli uomini sulla prostituzion3 e sul porn0* 'Le DoNNe SoNo LiBeRe!! DEvOnO faRLo, ScELgOnO pEr LoRo StEsSe!!' *Gli uom… - anarchogothfem : RT @_SpaceJay___: *Gli uomini sulla prostituzion3 e sul porn0* 'Le DoNNe SoNo LiBeRe!! DEvOnO faRLo, ScELgOnO pEr LoRo StEsSe!!' *Gli uom… -

Ultime Notizie dalla rete : Aborto libertà Coronavirus live, ultime notizie. Governo pensa a limitazioni per eventi di massa. Tampone obbligatorio da sei paesi, anche da Francia Nel 50% province medico di base non può prescrivere tamponi. Uk: 17.540 nuovi casi in un giorno Il Sole 24 ORE