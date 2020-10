Visite e ricoveri, le regole negli ospedali per la seconda ondata Covid: ecco l'ordinanza di Giani (Di venerdì 16 ottobre 2020) Riduzione delle presenze e limiti ai visitatori, percorsi separati tra i reparti coronavirus e gli altri. Stop a chiunque abbia sintomi simil-influenzali Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 16 ottobre 2020) Riduzione delle presenze e limiti ai visitatori, percorsi separati tra i reparti coronavirus e gli altri. Stop a chiunque abbia sintomi simil-influenzali

iltirreno : Riduzione delle presenze e limiti ai visitatori, percorsi separati. Stop a chiunque abbia sintomi simil-influenzali… - gianca7871 : @teoxandra In 7/8 mesi non è cambiato nulla nella sanità. Persiste e si aggrava la criticità delle malattie pre-cov… - MassimoChiaram7 : RT @TgrRaiToscana: #COVID19 In aumento i positivi, soprattutto nelle Rsa. Dal fine settimana stop delle visite dei familiari. In aumento… - MassimoChiaram7 : RT @TgrRaiToscana: #Covid19 In aumento i positivi, soprattutto nelle Rsa. Dal fine settimana stop delle visite dei familiari. In aumento a… - TgrRai : RT @TgrRaiToscana: #COVID19 In aumento i positivi, soprattutto nelle Rsa. Dal fine settimana stop delle visite dei familiari. In aumento… -

Ultime Notizie dalla rete : Visite ricoveri Visite e ricoveri, le regole negli ospedali per la seconda ondata Covid: ecco l'ordinanza di Giani Il Tirreno Toscana. Nuove regole per le visite in ospedale

Le visite a pazienti ricoverati devono essere frazionate nel tempo, di durata contenuta non superiore a dieci minuti di presenza e, preferibilmente, a giorni alterni. E' in continuo aggiornamento, ...

Coronavirus, si impenna curva dei contagi in Italia. Governo verso nuova stretta

Ancora in aumento i ricoveri in terapia intensiva (+52 ... a Fiorenzuola d’Arda nel Piacentino per una visita in occasione dello stanziamento di finanziamenti a proposito della situazione dei contagi ...

Le visite a pazienti ricoverati devono essere frazionate nel tempo, di durata contenuta non superiore a dieci minuti di presenza e, preferibilmente, a giorni alterni. E' in continuo aggiornamento, ...Ancora in aumento i ricoveri in terapia intensiva (+52 ... a Fiorenzuola d’Arda nel Piacentino per una visita in occasione dello stanziamento di finanziamenti a proposito della situazione dei contagi ...