Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2020 ore 15 | 30

(Di venerdì 16 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 16 OTTOBREORE 15:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E CASILINA, MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E SALARIA; SULLA SALARIA UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE TRA ORNARO BASSO E POGGIO SAN LORENZO NELLE DUE DIREZIONI. SI STA IN CODA ANCHE SULL’AURELIA, PER LAVORI IN CORSO TRA VIA DELLA MONACHINA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA IN USCITA: TRA VIA DEI DUE PONTI E PRIMA PORTA; DISAGI SULLA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RESTA CHIUSA AL TRANSITO A SEGUITO DI UNA FRANA LA SR627 DELLA VANDRA AL KM 30+000 ...