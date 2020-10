“Una mafiosa in meno!”. Bufera sulla prof grillina che esulta per la morte della Santelli (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott – Donna, tra i 30 e i 50 anni, sinistroide, dall’aria sciatta e con una spiccata propensione a perdere l’aplomb berciando invettive gratuite – prediligendo, come bersaglio, forze dell’ordine e cariche istituzionali. E soprattutto pagata dallo Stato italiano per esercitare la professione dell’insegnamento a bambini e ad adolescenti. Una carrellata di «esempi» Da Flavia Lavinia Cassaro, insegnante di scuola primaria balzata alle cronache per i suoi insulti alle forze dell’ordine a margine del corteo antifascista contro CasaPound a Torino (e successivamente licenziata) alla dolce Maria Giachi, professoressa veronese attivista di Non una di meno che sputò agli agenti durante un corteo a Padova, passando per l’angelica Giusi Rossi che urlava «menami pezzo di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma, 16 ott – Donna, tra i 30 e i 50 anni, sinistroide, dall’aria sciatta e con una spiccata propensione a perdere l’aplomb berciando invettive gratuite – prediligendo, come bersaglio, forze dell’ordine e cariche istituzionali. E soprattutto pagata dallo Stato italiano per esercitare laessione dell’insegnamento a bambini e ad adolescenti. Una carrellata di «esempi» Da Flavia Lavinia Cassaro, insegnante di scuola primaria balzata alle cronache per i suoi insulti alle forze dell’ordine a margine del corteo antifascista contro CasaPound a Torino (e successivamente licenziata) alla dolce Maria Giachi,essoressa veronese attivista di Non una di meno che sputò agli agenti durante un corteo a Padova, passando per l’angelica Giusi Rossi che urlava «menami pezzo di ...

