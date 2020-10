Trump-Biden, scontro in tv a distanza. Dal Covid ai complottisti di QAnon: mai visto il tycoon così in difficoltà (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un boomerang. La scelta di Donald Trump di dire no al dibattito virtuale e di sfidare Joe Biden a distanza allo stesso orario in diretta tv si è rivelata una mossa perdente per il presidente, già in ampio svantaggio nei sondaggi e ieri sera apparso come non mai in difficoltà. Il merito è tutto di Savannah Guthrie, 48 anni, anchorwoman della Nbc divenuta la vera protagonista della serata. Sui social è la nuova eroina dei dem, colei che per qualcuno potrebbe addirittura aver cancellato le ultime chance di vittoria di Trump, a poco più di due settimane dal voto. Così mentre in onda sulla Abc da Philadelphia Biden mostrava una calma serafica nel demolire la presidenza Trump, l’attuale inquilino della Casa Bianca ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Un boomerang. La scelta di Donalddi dire no al dibattito virtuale e di sfidare Joeallo stesso orario in diretta tv si è rivelata una mossa perdente per il presidente, già in ampio svantaggio nei sondaggi e ieri sera apparso come non mai in difficoltà. Il merito è tutto di Savannah Guthrie, 48 anni, anchorwoman della Nbc divenuta la vera protagonista della serata. Sui social è la nuova eroina dei dem, colei che per qualcuno potrebbe addirittura aver cancellato le ultime chance di vittoria di, a poco più di due settimane dal voto. Così mentre in onda sulla Abc da Philadelphiamostrava una calma serafica nel demolire la presidenza, l’attuale inquilino della Casa Bianca ...

