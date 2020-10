The Walking Dead: World Beyond, Nicolas Cantu: “Mostriamo questo mondo da una nuova prospettiva" (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nostra intervista ad Alexa Mansour e Nicolas Cantu, rispettivamente Hope ed Elton in The Walking Dead: World Beyond, lo spin-off della serie AMC disponibile con cadenza settimanale su Amazon Prime Video. Il mondo di The Walking Dead si è ulteriormente espanso. Dopo l'esperimento di Fear The Walking Dead, arriva un nuovo spin-off disponibile settimanalmente su Amazon Prime Video: The Walking Dead: World Beyond, che ci porta a dieci anni dopo l'apocalisse zombie per conoscere una comunità che ha imparato a convivere con la situazione e andare avanti. Un gruppo di personaggi che comprende alcuni giovani che sono cresciuti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nostra intervista ad Alexa Mansour e, rispettivamente Hope ed Elton in The, lo spin-off della serie AMC disponibile con cadenza settimanale su Amazon Prime Video. Ildi Thesi è ulteriormente espanso. Dopo l'esperimento di Fear The, arriva un nuovo spin-off disponibile settimanalmente su Amazon Prime Video: The, che ci porta a dieci anni dopo l'apocalisse zombie per conoscere una comunità che ha imparato a convivere con la situazione e andare avanti. Un gruppo di personaggi che comprende alcuni giovani che sono cresciuti ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Walking Dead: World Beyond, Nicolas Cantu: “Mostriamo questo mondo da una nuova prospettiva'… - shaedowhunter : Oggi non è giornata, quindi vado a guardare the walking dead per soffrire meglio. - _BAEPTAE_ : Raga mi sa che prima della fine del 2021 il mondo si trasformerà in the walking dead - dfwybxhome : entro in doccia ascoltando mirrors, poi mi parte walls, poi walking in the wind, poi good Years, poi history e io mi sparo - badtasteit : #TheWalkingDead, il produttore del film: 'Stiamo cercando di renderlo perfetto' -

Ultime Notizie dalla rete : The Walking The Walking Dead: World Beyond, lo spin-off teen che si poteva (doveva?) evitare Wired Italia La StraBisenzio per tornare a vivere in libertà lungo il fiume

«Bisogna far vivere la normalità e in questo modo potremo davvero recuperare il nostro fiume e il divertimento di camminare o correre in luoghi davvero unici – spiega Luca Van ...

La realtà virtuale è sempre più reale ma ha ancora il difetto di sempre

Servono giochi, film e contenuti progettati per la realtà virtuale. Ma il visore adesso è davvero migliorato. Ecco la prova di Oculus Quest 2 ...

«Bisogna far vivere la normalità e in questo modo potremo davvero recuperare il nostro fiume e il divertimento di camminare o correre in luoghi davvero unici – spiega Luca Van ...Servono giochi, film e contenuti progettati per la realtà virtuale. Ma il visore adesso è davvero migliorato. Ecco la prova di Oculus Quest 2 ...