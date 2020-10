Speranza: «Il grido che fa parte di me» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Negli occhi di Ugo Scicolone, verdi come il fondo di una bottiglia di vetro, c’è tutto il dolore e la voglia di fare che, dal quartiere di Behren, uno dei più poveri della Francia, lo hanno portato a diventare uno dei rapper più interessanti e graffianti della musica italiana. Il nome d’arte con cui si presenta è Speranza, segno che dopo un viaggio di sogni e fatiche c’è sempre la voglia di andare avanti e di trasformare la musica in un mezzo per esprimere quello che si combatte dentro, intrecciando le culture e i linguaggi, il grido strozzato degli emarginati e la crudezza di immagini difficili da dimenticare. Nel suo ultimo album, L’ultimo a morire, in uscita il 16 ottobre per Sugar Music, la denuncia sociale si mischia all’urgenza di sputare fuori dai denti il desiderio che della musica resti una traccia indelebile, un faro capace di illuminare le zone ancora intrappolate nell’ombra. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 ottobre 2020) Negli occhi di Ugo Scicolone, verdi come il fondo di una bottiglia di vetro, c’è tutto il dolore e la voglia di fare che, dal quartiere di Behren, uno dei più poveri della Francia, lo hanno portato a diventare uno dei rapper più interessanti e graffianti della musica italiana. Il nome d’arte con cui si presenta è Speranza, segno che dopo un viaggio di sogni e fatiche c’è sempre la voglia di andare avanti e di trasformare la musica in un mezzo per esprimere quello che si combatte dentro, intrecciando le culture e i linguaggi, il grido strozzato degli emarginati e la crudezza di immagini difficili da dimenticare. Nel suo ultimo album, L’ultimo a morire, in uscita il 16 ottobre per Sugar Music, la denuncia sociale si mischia all’urgenza di sputare fuori dai denti il desiderio che della musica resti una traccia indelebile, un faro capace di illuminare le zone ancora intrappolate nell’ombra.

«Un grido in do maggiore. Uno sfogo. Per dire che è una vittoria ripartire con la musica, ma anche per far sentire la nostra voce tra speranza e preoccupazione per il futuro». È questo (e anche molto ...

