Sono stati trasferiti i tre vigili di Milano comparsi nel video delle Iene (Di venerdì 16 ottobre 2020) AGI - Sono stati trasferiti e Sono a disposizione dell'autorità giudiziaria i tre vigili di Milano comparsi in un servizio delle Iene andato in onda giovedì sera. Lo ha reso noto il Comune dui Milano.Nel servizio, dal titolo 'Milano, accordi economici degli agenti con i complici sulla droga?', gli agenti della Polizia locale Sono stati filmati con delle telecamere nascoste da un complice delle Iene mentre sembrano concordare il modo per intascarsi una partita di droga da sequestrare. Gli accertamenti del Comune "Il Comune sta attuando i primi provvedimenti di trasferimento per gli agenti che sarebbero coinvolti nei fatti ...

Firenze, 16 ottobre 2020 - Sono montati sul tetto di un auto in sosta per farsi un selfie, ma sono stati notati da un residente che ha chiamato la polizia. Così, la notte scorsa, in via del Curtatone ...

Covid, Arcuri: «Le Regioni non hanno attivato 1.600 posti di intensiva»

Prima del Covid le terapie intensive erano 5.179 e ora ne risultano attive 6.628 ma, in base ai dispositivi forniti, dovevamo averne altre 1.600 che sono già nelle disponibilità delle singole regioni ...

Firenze, 16 ottobre 2020 - Sono montati sul tetto di un auto in sosta per farsi un selfie, ma sono stati notati da un residente che ha chiamato la polizia. Così, la notte scorsa, in via del Curtatone ...