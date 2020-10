Smalling, distorsione al ginocchio: esordio a rischio (Di venerdì 16 ottobre 2020) Infortunio per Smalling, che ha rimediato una distorsione al ginocchio. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma l’esordio col Benevento è a rischio Problemi in difesa per la Roma in vista della sfida di domenica sera con il Benevento. Chris Smalling ha infatti rimediato una distorsione al ginocchio, e rischia di non essere presente all’Olimpico per il proprio esordio stagionale. Oggi e domani il difensore si allenerà a parte, e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Al momento appare difficile una sua convocazione per la gara con i campani. Più probabile che non verrà rischiato in modo da averlo a piena disposizione per la gara con il Milan. Nemmeno il tempo ... Leggi su zon (Di venerdì 16 ottobre 2020) Infortunio per, che ha rimediato unaal. Le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno, ma l’col Benevento è aProblemi in difesa per la Roma in vista della sfida di domenica sera con il Benevento. Chrisha infatti rimediato unaal, e rischia di non essere presente all’Olimpico per il propriostagionale. Oggi e domani il difensore si allenerà a parte, e le sue condizioni verranno monitorate giorno per giorno. Al momento appare difficile una sua convocazione per la gara con i campani. Più probabile che non verrà rischiato in modo da averlo a piena disposizione per la gara con il Milan. Nemmeno il tempo ...

