Sfondata la soglia dei 10mila casi 55 morti. Oltre 100mila positivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si impenna ancora la curva epidemica in Italia, superando per la prima volta la soglia psicologica dei 10mila casi. Sono 10.010 i nuovi positivi registrati nelle 24 ore, contro gli 8.804 di ieri, e per di piu' con 150.377 tamponi, 12mila meno di ieri. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 ottobre 2020) Si impenna ancora la curva epidemica in Italia, superando per la prima volta lapsicologica dei. Sono 10.010 i nuoviregistrati nelle 24 ore, contro gli 8.804 di ieri, e per di piu' con 150.377 tamponi, 12mila meno di ieri. Segui su affaritaliani.it

Nello78Ai : RT @alessiomagno1: Oggi in Campania sfondata la soglia dei 1.000 contagi, precisamente 1.127 di cui 72 con sintomi e i restanti asintomatic… - TorinoNews24 : Coronavirus è allarme in Piemonte – Sfondata la soglia di 1000 casi in un giorno: Cirio “Sono preoccupato”... - TOSADORIDANIELA : RT @alessiomagno1: Oggi in Campania sfondata la soglia dei 1.000 contagi, precisamente 1.127 di cui 72 con sintomi e i restanti asintomatic… - alessiomagno1 : Oggi in Campania sfondata la soglia dei 1.000 contagi, precisamente 1.127 di cui 72 con sintomi e i restanti asinto… - palermomaniait : Coronavirus, Balzo di nuovi casi: dopo sei mesi sfondata la soglia dei 3mila casi in un solo giorno -… -

Ultime Notizie dalla rete : Sfondata soglia L'oro deve sfondare 1.920 dollari per sfidare ancora una volta la soglia di 2.000 dollari Milano Finanza Moto3, Aragon, Libere 2: Fernandez vola, Fenati secondo

Lo spagnolo della KTM ha fatto la differenza, staccando di quasi mezzo secondo il diretto inseguitore Fenati. In Q2 al momento anche Vietti ed Antonelli.

SkyTg24, Covid col botto: l’inviato a Napoli parla di contagi record, ma alle sue spalle… – Video

Covid col botto. Scena surreale, ieri sera, a SkyTg24: durante l’edizione delle 20, l’inviato da Napoli Paolo Fratter stava dando gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria, quando alle sue spa ...

Lo spagnolo della KTM ha fatto la differenza, staccando di quasi mezzo secondo il diretto inseguitore Fenati. In Q2 al momento anche Vietti ed Antonelli.Covid col botto. Scena surreale, ieri sera, a SkyTg24: durante l’edizione delle 20, l’inviato da Napoli Paolo Fratter stava dando gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza sanitaria, quando alle sue spa ...