Salvini e il bilocale a Recco | «Mi autodenuncio | spero non me lo sequestrino»

La notizia di oggi, nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulla vicenda del capannone acquistato dalla Lombardia Film Commission, è quella del sequestro di due villette sul lago di Garda dei due commercialisti coinvolti nelle indagini e che sono sempre stati vicini alla Lega. Una notizia che aggiunge un ulteriore tassello a una vicenda giudiziaria piuttosto complessa e che è stata presentata a Matteo Salvini questa mattina nella sua visita alla Fiera BiMu a Milano. LEGGI ANCHE > Fondi Lega, il cerchio si stringe intorno a tre commercialisti vicini al Carroccio Salvini e bilocale Recco, la battuta del leader della Lega Ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse preoccupato per quanto accaduto, Matteo Salvini ha detto: «Io ho un ...

È in corso da stamattina il sequestro di due ville di proprietà dei commercialisti bergamaschi vicini alla Lega, Andrea Manzoni e Alberto di Rubba, che si trovano agli arresti domiciliari nell’ambito ...

