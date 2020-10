Roma | Mkhitaryan ringrazia Salvini su Twitter | “Grazie per aver alzato la voce sull’Armenia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 ottobre 2020) HenrikhMatteosu. Il trequartista dellanegli scorsi giorni aveva usato i propri social per far rivolgere l’attenzione nei confronti degli scontri tra Armenia – il suo paese – e Azerbaigian. Nel frattempo, il leader della Lega ha affrontato lo stesso argomento, dunque ecco i sorprendentimenti del giocatore pubblici nei confronti del senatore: “Grazie Senatore perlaper la giustizia e per il diritto alla vita del popolo di Artsakh!”.