Roma, Fonseca: “Calciomercato? Noi allenatori non siamo mai pienamente soddisfatti” (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Noi allenatori non siamo mai soddisfatti dal mercato. Ci sono una o due posizioni in cui avremmo potuto migliorare qualcosa".Ha esordito così Paulo Fonseca ai microfoni di ‘Record’. L’allenatore della Roma, chiamato a giudicare il mercato giallorosso, è tornato a parlare delle difficoltà riscontrate dalla dirigenza capitolina nel lavorare all’ombra della pandemia mondiale da Coronavirus che ha inevitabilmente condizionato le scelte dei club: "È stato il mercato più difficile degli ultimi anni a causa della pandemia. Ci sono ovviamente grandi preoccupazioni finanziarie da parte dei club e la verità è che ci sono stati molti prestiti e scambi e questo significa qualcosa. Ora, per me, era importante avere Smalling, era importante avere Pedro e ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Noinonmai soddisfatti dal mercato. Ci sono una o due posizioni in cui avremmo potuto migliorare qualcosa".Ha esordito così Pauloai microfoni di ‘Record’. L’allenatore della, chiamato a giudicare il mercato giallorosso, è tornato a parlare delle difficoltà riscontrate dalla dirigenza capitolina nel lavorare all’ombra della pandemia mondiale da Coronavirus che ha inevitabilmente condizionato le scelte dei club: "È stato il mercato più difficile degli ultimi anni a causa della pandemia. Ci sono ovviamente grandi preoccupazioni finanziarie da parte dei club e la verità è che ci sono stati molti prestiti e scambi e questo significa qualcosa. Ora, per me, era importante avere Smalling, era importante avere Pedro e ...

