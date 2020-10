Recovery Fund, il negoziato in Europa non si sblocca (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il negoziato sul budget europeo tra Parlamento e Consiglio non decolla. E la trattativa sul dossier del Next Generation Eu rimane congelata, accumulando ritardi su ritardi. Ieri al vertice a Bruxelles il presidente dell’Europarlamento David Sassoli ha sollecitato i leader dei Paesi membri a «sbloccare i negoziati», chiedendo 39 miliardi in più per finanziare i principali programmi del bilancio. Ma subito è arrivato il no della Cancelliera tedesca Angela Merkel, sostenuta dagli altri capi di Stato. Niente da fare, dunque. Ma mentre la curva dei contagi continua a salire in tutta Europa, Sassoli ha anche avvertito che i soldi concordati il 21 luglio potrebbero addirittura non bastare più per risollevare il continente dalla crisi economica. «Non è escluso che debba ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 ottobre 2020) Ilsul budget europeo tra Parlamento e Consiglio non decolla. E la trattativa sul dossier del Next Generation Eu rimane congelata, accumulando ritardi su ritardi. Ieri al vertice a Bruxelles il presidente dell’rlamento David Sassoli ha sollecitato i leader dei Paesi membri a «re i negoziati», chiedendo 39 miliardi in più per finanziare i principali programmi del bilancio. Ma subito è arrivato il no della Cancelliera tedesca Angela Merkel, sostenuta dagli altri capi di Stato. Niente da fare, dunque. Ma mentre la curva dei contagi continua a salire in tutta, Sassoli ha anche avvertito che i soldi concordati il 21 luglio potrebbero addirittura non bastare più per risollevare il continente dalla crisi economica. «Non è escluso che debba ...

