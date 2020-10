Rebic ora preoccupa Pioli. Il croato verrà valutato la prossima settimana (Di venerdì 16 ottobre 2020) In conferenza stampa Stefano Pioli ha confermato l’assenza di Ante Rebic nel derby di domani contro l’Inter. Poi però ha aggiunto un particolare che non lascia sereni i tifosi rossoneri. Anche il tecnico, per dirla tutta, ha mostrato un po’ di apprensione a riguardo. «La settimana prossima capiremo quando potrà rientrare – ha evidenziato -. Il suo è un infortunio delicato». Foto: Milan Twitter ufficiale L'articolo Rebic ora preoccupa Pioli. Il croato verrà valutato la prossima settimana proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) In conferenza stampa Stefanoha confermato l’assenza di Antenel derby di domani contro l’Inter. Poi però ha aggiunto un particolare che non lascia sereni i tifosi rossoneri. Anche il tecnico, per dirla tutta, ha mostrato un po’ di apprensione a riguardo. «Lacapiremo quando potrà rientrare – ha evidenziato -. Il suo è un infortunio delicato». Foto: Milan Twitter ufficiale L'articoloora. Ilverràlaproviene da Alfredo Pedullà.

