"Per la prima volta in vita mia sono d'accordo con il sindaco di Napoli". Scuola e virus, la sentenza di Feltri (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Io non capisco perché siamo arrivati così tardi sul coronavirus". Myrta Merlino a L'aria che tira si rivolge direttamente a Vittorio Feltri: "Siamo arrivati con gli scarponi di cartone a questa seconda ondata", sottolinea. E il direttore di Libero le risponde: "La situazione è talmente grave e inattesa che è abbastanza normale che non fossimo preparati ad affrontare un guaio tremendo come quello del virus. Ma molte cose sono state fatte bene, nonostante anche noi di Libero abbiamo attaccato il governo. Va bene, noi italiani siamo cretini ma per consolarci basta dare un'occhiata a quello che succede negli altri Paesi, dalla Francia alla Spagna fino al Belgio e all'Inghilterra. Io per la prima volta nella vita sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) "Io non capisco perché siamo arrivati così tardi sul corona". Myrta Merlino a L'aria che tira si rivolge direttamente a Vittorio: "Siamo arrivati con gli scarponi di cartone a questa seconda ondata", sottolinea. E il direttore di Libero le risponde: "La situazione è talmente grave e inattesa che è abbastanza normale che non fossimo preparati ad affrontare un guaio tremendo come quello del. Ma molte cosestate fatte bene, nonostante anche noi di Libero abbiamo attaccato il governo. Va bene, noi italiani siamo cretini ma per consolarci basta dare un'occhiata a quello che succede negli altri Paesi, dalla Francia alla Spagna fino al Belgio e all'Inghilterra. Io per lanella...

MediasetPlay : Un volto amato in tutto il mondo, un talento internazionale: sabato, per la prima volta in Italia, a #Verissimo l’a… - borghi_claudio : Intanto, il nostro amico GENTILONI, oggi ci ricorda che le raccomandazioni UE (condizioni per avere il bellissimo r… - robersperanza : Non è un momento facile in Italia, in Europa e nel Mondo. Dobbiamo resistere e la ricerca scientifica ci aiuterà a… - FabrizioPiglia2 : RT @alebarbano: Perché abbiamo migliaia di bus inutilizzati per il crollo del turismo e riempiamo fino a scoppiare gli scuolabus? Perché no… - Paolomasi18 : RT @alebarbano: Perché abbiamo migliaia di bus inutilizzati per il crollo del turismo e riempiamo fino a scoppiare gli scuolabus? Perché no… -

Ultime Notizie dalla rete : Per prima Covid, Campania per la prima volta sopra mille casi Adnkronos Al via Unicredit Bootcamp Telaviv per startup e scaleup

Una serie di incontri fra le realtà selezionate in Italia e i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione israeliana.

“Almeno tre giocatrici di Cuneo Granda Volley positive al Covid”, rinviata la partita di domenica contro Bergamo

Rinviato il match della serie A1 femminile di volley contro Bergamo in programma domenica a Cuneo. La Cuneo Granda Volley ha comunicato che, «a seguito dei tamponi urgenti e straordinari effettuati ne ...

Una serie di incontri fra le realtà selezionate in Italia e i principali attori dell’ecosistema dell’innovazione israeliana.Rinviato il match della serie A1 femminile di volley contro Bergamo in programma domenica a Cuneo. La Cuneo Granda Volley ha comunicato che, «a seguito dei tamponi urgenti e straordinari effettuati ne ...