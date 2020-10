Ora è anche ufficiale: Michele Rocca è un giocatore del Foggia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Come vi avevamo anticipato in esclusiva il 12 e confermato ieri, Michele Rocca è un giocatore del Foggia. La società ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista svincolato, che indosserà la maglia numero 33, con un comunicato ufficiale: “Il Calcio Foggia 1920 rende noto di aver provveduto, in data odierna, al tesseramento del calciatore Michele Rocca. Centrocampista milanese classe ’96 cresciuto nell’Internazionale, viene girato per un breve lasso di tempo al Novara per accumulare esperienza prima di tornare ad Appiano Gentile ed esser ceduto alla Sampdoria, dove si mette in mostra conquistando sia la Nazionale U20 che l’esordio in Serie A (2015/16 Atalanta-Sampdoria 2-1). Dopo la ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 16 ottobre 2020) Come vi avevamo anticipato in esclusiva il 12 e confermato ieri,è undel. La società ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista svincolato, che indosserà la maglia numero 33, con un comunicato: “Il Calcio1920 rende noto di aver provveduto, in data odierna, al tesseramento del calciatore. Centrocampista milanese classe ’96 cresciuto nell’Internazionale, viene girato per un breve lasso di tempo al Novara per accumulare esperienza prima di tornare ad Appiano Gentile ed esser ceduto alla Sampdoria, dove si mette in mostra conquistando sia la Nazionale U20 che l’esordio in Serie A (2015/16 Atalanta-Sampdoria 2-1). Dopo la ...

chetempochefa : “Purtroppo sono risultata positiva al Covid. Non vedevo l’ora di tornare in acqua e cominciare finalmente una stagi… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – L’ordinanza prevede anche la sospensione delle attività di circoli ludici e ricreativi e il divieto d… - dinamo_sassari : • • • @stefanosar ?? Per ora dobbiamo essere così ma dietro ogni immagine c’è un vero tifoso Dinamo che sappiamo ci… - enki1965 : @MediasetTgcom24 È ora di dare dati più precisi sennò nemmeno vi leggo. C'è gente che Somma le TI giorno dopo giorn… - vogliosolote__ : RT @vincycernic95: CON QUESTO GIOCO GLI AUTORI VOGLIONO CREARE DELLE CREPE NELLA STANZA ARANCIONE ED ERA ANCHE ORA #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Ora anche Bulgaria, cento giorni di proteste. E ora anche la Ue se ne è accorta La Repubblica Vince il Psg, Florenzi segna ancora: in rete anche Mbappè e Sarabia

Dopo un eurogol contro l'Amiens, è arrivata anche la marcatura con il Nimes in Ligue 1, vittoria per 4-1 del club di Tuchel,. Un colpo di testa che ha spedito in rete una conclusione aerea di Sarabia ...

A Seui 41 positivi ma ci sono anche nove negativizzati: 'Siamo in fase di guarigione'

Nove seuesi escono dall'incubo del virus, il sindaco Cannas: 'Ci sono ancora 41 positivi, forza: siamo con voi'. Il primo cittadino, ieri, ha fornito un altro aggiornamento su Facebook: 'Do po tanti p ...

Dopo un eurogol contro l'Amiens, è arrivata anche la marcatura con il Nimes in Ligue 1, vittoria per 4-1 del club di Tuchel,. Un colpo di testa che ha spedito in rete una conclusione aerea di Sarabia ...Nove seuesi escono dall'incubo del virus, il sindaco Cannas: 'Ci sono ancora 41 positivi, forza: siamo con voi'. Il primo cittadino, ieri, ha fornito un altro aggiornamento su Facebook: 'Do po tanti p ...