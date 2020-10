Omicidio di Pamela Mastropietro, confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale (Di venerdì 16 ottobre 2020) È arrivata la sentenza della Corte d’assise d’appello nei confronti di Innocent Oseghale. Come già deciso dai magistrati nel processo di primo grado nel maggio del 2019, il pusher di origini nigeriane è stato condannato alla pena dell’ergastolo per l’Omicidio della giovane Pamela Mastropietro, uccisa a Macerata il 30 gennaio del 2018. L’uomo aveva ammesso solamente il vilpendio del corpo della 18enne romana, fatto a pezzi e nascosto in una valigia. Ma anche i giudici della corte d’Appello hanno valutato quella sua ammissione come parziale. LEGGI ANCHE > Caso Pamela Mastropietro, Oseghale ammette: «Fatto a pezzi il cadavere, ma è morta per overdose» Le motivazioni della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 16 ottobre 2020) È arrivata la sentenza della Corte d’assise d’appello nei confronti di. Come già deciso dai magistrati nel processo di primo grado nel maggio del 2019, il pusher di origini nigeriane è stato condannato alla pena dell’ergastolo per l’della giovane, uccisa a Macerata il 30 gennaio del 2018. L’uomo aveva ammesso solamente il vilpendio del corpo della 18enne romana, fatto a pezzi e nascosto in una valigia. Ma anche i giudici della corte d’Appello hanno valutato quella sua ammissione come parziale. LEGGI ANCHE > Casoammette: «Fatto a pezzi il cadavere, ma è morta per overdose» Le motivazioni della ...

