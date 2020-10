Milano: fanno esplodere bancomat, arrestati in tre nella notte (Di venerdì 16 ottobre 2020) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - nella notte i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato tre uomini, tra i 28 ed i 36 anni, ritenuti responsabili del furto a un bancomat di Vanzaghello (Milano). Il furto è di ieri sera, intorno alle 23.30: i ladri hanno fatto saltare il bancomat con dell'esplosivo e sono riusciti a rubare un'ingente somma di denaro. Gli arrestati sono stati trovati in un garage di Cernusco sul Naviglio, dove avevano trovato rifugio e si stavano già organizzando per altri colpi. Un quarto complice, denunciato in stato di libertà, è stato trovato poco dopo in un appartamento di Milano, usato come base dalla banda. Durante l'arresto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020), 16 ott. (Adnkronos) -i carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato tre uomini, tra i 28 ed i 36 anni, ritenuti responsabili del furto a undi Vanzaghello (). Il furto è di ieri sera, intorno alle 23.30: i ladri hanno fatto saltare ilcon dell'esplosivo e sono riusciti a rubare un'ingente somma di denaro. Glisono stati trovati in un garage di Cernusco sul Naviglio, dove avevano trovato rifugio e si stavano già organizzando per altri colpi. Un quarto complice, denunciato in stato di libertà, è stato trovato poco dopo in un appartamento di, usato come base dalla banda. Durante l'arresto sono intervenuti gli artificieri del Nucleo ...

NELLE REGIONI - Milano con oltre 500 positivi diventa un caso e cresce ... il governatore Vincenzo De Luca chiude le scuole fino al 30 ottobre: si farà solo didattica a distanza, la Dad. L'escalation ...

