Merate | coronavirus | morto un anziano ricoverato in casa di riposo

Dall'inizio dell'emergenza sono quindi saliti a 237 i cittadini positivi di cui 27 purtroppo morti. Negli ultimi giorni si è infatti registrato un nuovo caso di una persona morta, positiva al coronavi ...

Merate (Lecco), 16 ottobre 2016 – Un anziano ricoverato in una una casa di riposo di Merate è morto ucciso dal coronavirus. Lo annuncia il sindaco Massimo Panzeri nel suo settimanale bollettino ...

