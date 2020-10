LIVE Musetti-Hanfmann 6-2 0-1, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40, 2a parità: spinge, ma non sfonda Hanfmann, che però gioca la volée bassa di dritto sul tentativo di rovescio di Musetti. Vantaggio Musetti, Hanfmann sbaglia il tempismo sulla risposta di dritto sulla seconda di Lorenzo. 40-40 Ancora con la prima Musetti, al centro, annulla la seconda palla break! 30-40 Palla break Hanfmann, prima vincente di Musetti. 15-40 Due palle break Hanfmann, si arrabbia Musetti perché gioca una gran palla corta di dritto, ma di rovescio semplicemente l’appoggia per la copertura vincente di Hanfmann di dritto. 15-30 Importante e lungo scambio vinto ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40, 2a parità: spinge, ma non sfonda, che però gioca la volée bassa di dritto sul tentativo di rovescio di. Vantaggiosbaglia il tempismo sulla risposta di dritto sulla seconda di Lorenzo. 40-40 Ancora con la prima, al centro, annulla la seconda palla break! 30-40 Palla break, primante di. 15-40 Due palle break, si arrabbiaperché gioca una gran palla corta di dritto, ma di rovescio semplicemente l’appoggia per la coperturante didi dritto. 15-30 Importante e lungo scambio vinto ...

OA_Sport : LIVE Musetti-Hanfmann, ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: tra poco al via il quarto di finale in terra sarda - Fprime86 : RT @lorenzofares: Alle 12 circa vi racconto live su @SuperTennisTv i due quarti 'italiani' del #SardiniaOpen ???? #Musetti ???? vs Hanfmann ????… - lorenzofares : Alle 12 circa vi racconto live su @SuperTennisTv i due quarti 'italiani' del #SardiniaOpen ???? #Musetti ???? vs Hanfm… - zazoomblog : LIVE Musetti-Hanfmann ATP Sardegna 2020 in DIRETTA: l’azzurrino a caccia della semifinale a Santa Margherita di Pul… - livetennisit : ATP Sardegna: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Lorenzo Musetti e Marco Cecchinato (… -