LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: cominciano i time-attack, Ducati a caccia della top10 (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 PRIMO QUARTARARO!! 1'48″406 per il francese, che ha perso un paio di decimi nel T4 rifilando comunque 282 millesimi alla Suzuki di Mir sul traguardo. 14.43 Dopo un paio di giri di riscaldamento per mandare in temperatura le gomme, Quartararo comincia a spingere forte ed è il più rapido nei primi due settori! 14.42 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 36 J. MIR 1:48.688 2 30 T. NAKAGAMI +0.136 3 12 M. VIÑALES +0.140 4 21 F. MORBIDELLI +0.167 5 42 A. RINS +0.413 6 20 F. QUARTARARO +0.516 7 5 J. ZARCO +0.565 8 73 A. MARQUEZ +0.716 9 4 A. DOVIZIOSO +0.980 10 35 C. CRUTCHLOW +1.034 14.40 Meccanici al lavoro nel box di Yamaha Factory per effettuare delle modifiche sulla M1 di Vinales in vista del ...

