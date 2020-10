Le Vite Parallele si presentano con E.L.E.N.A. (Di venerdì 16 ottobre 2020) e la voce del visual artist Walter Trono: il duo pugliese formato da Nicola ed Enrico è sulle piattaforme digitali E.L.E.N.A. è il singolo d’esordio del duo pugliese Le Vite Parallele, progetto di racconti in musica che si contraddistingue per la collaborazione con un vocalist diverso per ciascuna canzone. Per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 16 ottobre 2020) e la voce del visual artist Walter Trono: il duo pugliese formato da Nicola ed Enrico è sulle piattaforme digitali E.L.E.N.A. è il singolo d’esordio del duo pugliese Le, progetto di racconti in musica che si contraddistingue per la collaborazione con un vocalist diverso per ciascuna canzone. Per… L'articolo Corriere Nazionale.

LuigiGiliberti2 : Vite parallele. Prendiamo i nonni dalle città e mandiamoli al mare o in montagna in gruppi da 6 e per 6 mesi. Lon… - intornoAlTempo : RT @Andregkey: #inRealtà stavo meglio quando fantasticavo di vite parallele mentre guardavo la notte stellata. Senza preoccuparsi di affron… - opissochiara1 : RT @Andregkey: #inRealtà stavo meglio quando fantasticavo di vite parallele mentre guardavo la notte stellata. Senza preoccuparsi di affron… - matitesbagliate : RT @Andregkey: #inRealtà stavo meglio quando fantasticavo di vite parallele mentre guardavo la notte stellata. Senza preoccuparsi di affron… - Alessan13775500 : RT @Andregkey: #inRealtà stavo meglio quando fantasticavo di vite parallele mentre guardavo la notte stellata. Senza preoccuparsi di affron… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Parallele Le Vite Parallele si presentano con E.L.E.N.A. Corriere Nazionale Le Vite Parallele si presentano con E.L.E.N.A.

E.L.E.N.A. è il singolo d’esordio del duo pugliese Le Vite Parallele, progetto di racconti in musica che si contraddistingue per la collaborazione con un vocalist diverso per ciascuna canzone. Per ...

Tiziano Ferro: «A 34 anni ero un alcolista. Non bevo più, perché accetto la vita»

Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno insegnato che amare la vita è una possibilità concreta. Non bevo perché non ho più b ...

E.L.E.N.A. è il singolo d’esordio del duo pugliese Le Vite Parallele, progetto di racconti in musica che si contraddistingue per la collaborazione con un vocalist diverso per ciascuna canzone. Per ...Mi ripetevo: oggi non berrò. Ma programmare non aiuta la sobrietà, semmai la raggira. I gruppi di recupero mi hanno insegnato che amare la vita è una possibilità concreta. Non bevo perché non ho più b ...