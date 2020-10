Irlanda del Nord, Sam Millar e le minacce dell’impero (Di sabato 17 ottobre 2020) Quella di Sam Millar è da sempre una vita «sull’orlo», costantemente in bilico. Nato a Belfast nel 1955 da una famiglia cattolica (con un ramo orangista) della working class, ha vissuto in pieno i tormenti del conflitto Nordirlandese. L’infanzia difficile a Lancaster Street, unica strada abitata da cattolici nazionalisti in un quartiere di lealisti; l’esercito inglese nelle strade; il primo arresto e la prigionia da innocente nel 1973; l’adesione all’IRA; la seconda condanna con l’accusa di possesso di esplosivi e … Continua L'articolo Irlanda del Nord, Sam Millar e le minacce dell’impero proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 17 ottobre 2020) Quella di Samè da sempre una vita «sull’orlo», costantemente in bilico. Nato a Belfast nel 1955 da una famiglia cattolica (con un ramo orangista) della working class, ha vissuto in pieno i tormenti del conflittoirlandese. L’infanzia difficile a Lancaster Street, unica strada abitata da cattolici nazionalisti in un quartiere di lealisti; l’esercito inglese nelle strade; il primo arresto e la prigionia da innocente nel 1973; l’adesione all’IRA; la seconda condanna con l’accusa di possesso di esplosivi e … Continua L'articolodel, Same ledell’impero proviene da il manifesto.

