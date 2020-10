Inquinamento fiume Sarno, sequestrate 4 aziende tra Salerno e Napoli: i nomi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Scarico abusivo di reflui industriali, abbandono di rifiuti speciali pericolosi ed emissioni in atmosfera senza autorizzazione. Questi i reati contestati ai legali rappresentanti di quattro aziende operanti nel settore della metallurgia pesante e dell’attività conserviera, ubicate nei Comuni di Striano (NA), Pagani (SA) e Scafati (SA), che stamane sono state sequestrate dai Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale di Napoli. Gli agenti, in esecuzione di quattro decreti di sequestro preventivo, due dei quali emessi dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso detto Tribunale ed altri due emessi dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 5 minuti– Scarico abusivo di reflui industriali, abbandono di rifiuti speciali pericolosi ed emissioni in atmosfera senza autorizzazione. Questi i reati contestati ai legali rappresentanti di quattrooperanti nel settore della metallurgia pesante e dell’attività conserviera, ubicate nei Comuni di Striano (NA), Pagani (SA) e Scafati (SA), che stamane sono statedai Carabinieri del Comando Gruppo per la Tutela Ambientale di. Gli agenti, in esecuzione di quattro decreti di sequestro preventivo, due dei quali emessi dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore su conforme richiesta della Procura della Repubblica presso detto Tribunale ed altri due emessi dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Torre ...

