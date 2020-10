Il Reddito di Cittadinanza discrimina i poveri del Nord (Di venerdì 16 ottobre 2020) In Italia si è poveri solo al meridione. Ad analizzare i dati Istat circa la distribuzione del Reddito di Cittadinanza, la deduzione più evidente è che nel "ricco" Nord le famiglie bisognose sono di meno. Eppure non è così.Perché il RdC discrimina il NordOgni macro-area dell'Italia conta circa 2 milioni di persone che vivono in povertà - cioè sotto quel livello di dignità sociale ed economica che permette di arrivare a fine mese senza eccessive privazioni - tanto al Nord, quanto al centro e al sud, ma i criteri di accesso al RdC sono differenti e, a causa di uno sbilanciato rapporto tra stipendio e costo della vita, è molto più semplice entrare nei parametri del Reddito nel ... Leggi su panorama (Di venerdì 16 ottobre 2020) In Italia si èsolo al meridione. Ad analizzare i dati Istat circa la distribuzione deldi, la deduzione più evidente è che nel "ricco"le famiglie bisognose sono di meno. Eppure non è così.Perché il RdCilOgni macro-area dell'Italia conta circa 2 milioni di persone che vivono in povertà - cioè sotto quel livello di dignità sociale ed economica che permette di arrivare a fine mese senza eccessive privazioni - tanto al, quanto al centro e al sud, ma i criteri di accesso al RdC sono differenti e, a causa di uno sbilanciato rapporto tra stipendio e costo della vita, è molto più semplice entrare nei parametri delnel ...

