Giulia De Lellis, aggredita: la verità (Di venerdì 16 ottobre 2020) Di recente la bella Giulia De Lellis è spesso al centro dell’attenzione mediatica e del gossip. Questa volta a far parlare è l’aggressione che la giovane influencer ha subito. Scopriamo qualche informazione in più sull’avvenimento. La bella Giulia negli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la sua separazione da Andrea Damante. La coppia aveva fatto sognare tutti con il loro ritorno di fiamma, durante laArticolo completo: Giulia De Lellis, aggredita: la verità dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Di recente la bellaDeè spesso al centro dell’attenzione mediatica e del gossip. Questa volta a far parlare è l’aggressione che la giovane influencer ha subito. Scopriamo qualche informazione in più sull’avvenimento. La bellanegli ultimi mesi è stata al centro del gossip per la sua separazione da Andrea Damante. La coppia aveva fatto sognare tutti con il loro ritorno di fiamma, durante laArticolo completo:De: la verità dal blog SoloDonna

Milena50832740 : RT @notpetko: Comunque Giulia de Lellis con le uscite sui bicchieri dei gay in discoteca sembrava Marie Curie a confronto #gfvip - Theresa_989 : RT @notpetko: Comunque Giulia de Lellis con le uscite sui bicchieri dei gay in discoteca sembrava Marie Curie a confronto #gfvip - itsBeaverhausen : RT @notpetko: Comunque Giulia de Lellis con le uscite sui bicchieri dei gay in discoteca sembrava Marie Curie a confronto #gfvip - AmehLeameh : RT @notpetko: Comunque Giulia de Lellis con le uscite sui bicchieri dei gay in discoteca sembrava Marie Curie a confronto #gfvip - notpetko : Comunque Giulia de Lellis con le uscite sui bicchieri dei gay in discoteca sembrava Marie Curie a confronto #gfvip -