Giro d’Italia 2020, Thomas De Gendt cambia idea: “Penso che la gara sia abbastanza sicura, mi scuso con RCS” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Altro dietrofront al Giro d’Italia 2020. Dopo quello fatto dalla EF, che aveva richiesto di fermare la Corsa Rosa, arriva anche quello di Thomas De Gendt, belga della Lotto Soudal, che ieri in mattinata aveva dichiarato di non sentirsi al sicuro a correre e di voler abbandonare la gara. Le dichiarazioni del belga su Twitter: “Per chiarire le mie dichiarazioni di ieri prima della partenza. La notizia dei 17 poliziotti positivi è arrivata due ore prima della partenza. Non c’erano ancora state dichiarazioni ufficiali da parte di RCS. Ciò mi ha dato l’impressione che stessero cercando di “nascondere” i positivi. Ho avuto un’intervista con Sporza un’ora dopo e ho parlato delle mie preoccupazioni. Ho parlato troppo presto perché non ero ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Altro dietrofront ald’Italia. Dopo quello fatto dalla EF, che aveva richiesto di fermare la Corsa Rosa, arriva anche quello diDe, belga della Lotto Soudal, che ieri in mattinata aveva dichiarato di non sentirsi al sicuro a correre e di voler abbandonare la. Le dichiarazioni del belga su Twitter: “Per chiarire le mie dichiarazioni di ieri prima della partenza. La notizia dei 17 poliziotti positivi è arrivata due ore prima della partenza. Non c’erano ancora state dichiarazioni ufficiali da parte di RCS. Ciò mi ha dato l’impressione che stessero cercando di “nascondere” i positivi. Ho avuto un’intervista con Sporza un’ora dopo e ho parlato delle mie preoccupazioni. Ho parlato troppo presto perché non ero ...

