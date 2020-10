Fiorentina | Graziani | «Cutrone ricorda Inzaghi | può fare tanti gol»

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ciccioparla dell’attacco dellae reclama un po’ di spazio per Patrick: ecco le sue parole Ciccio, ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato di Patricke del poco spazio riservatogli da Iachini. Ecco le sue parole sull’attaccante. «è la terza scelta di Iachini. Non dà molto all’estetica, ma è un rapinatore dell’area di rigore. Se gli dessero fiducia,bbegol: dentro l’area è una zanzara., con le dovute proporzioni, Pippo». Leggi su Calcionews24.com

