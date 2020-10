Fiducia in se stessi, negli altri e nella vita: quanto ci portiamo dietro dal passato? (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle mille situazioni che ci troviamo ad affrontare quotidianamente e soprattutto per far funzionare un rapporto, sia di coppia che di amicizia, una delle cose fondamentali è la Fiducia, nell’altro e prima di tutto in noi stessi, la nostra autostima. Perché l’autostima altro non è che la Fiducia in noi stessi, nella nostra capacità di cavarcela in ogni situazione ed è il frutto della consapevolezza di chi siamoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle mille situazioni che ci troviamo ad affrontare quotidianamente e soprattutto per far funzionare un rapporto, sia di coppia che di amicizia, una delle cose fondamentali è la, nell’altro e prima di tutto in noi, la nostra autostima. Perché l’autostima altro non è che lain noinostra capacità di cavarcela in ogni situazione ed è il frutto della consapevolezza di chi siamoArticolo completo: dal blog SoloDonna

