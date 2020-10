Federica Pellegrini in lacrime: “Ho una brutta notizia, sono positiva al Covid” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Covid-19 continua a colpire i più grandi volti dello sport. Il virus ha esteso la sua rete e la seconda ondata sembra essere ora una certezza. Anche Federica Pellegrini è risultata positiva al tampone. E a renderlo noto è stata la stessa campionessa italiana sul suo profilo Instagram. In lacrime e visibilmente provata dalla notizia, la Pellegrini ha annunciato la propria positività via social: “Ho appena ricevuto una brutta notizia. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. sono positiva al covid“. Attraverso alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram, la campionessa di nuoto ha informato i suoi fan raccontando l’attuale situazione e ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Covid-19 continua a colpire i più grandi volti dello sport. Il virus ha esteso la sua rete e la seconda ondata sembra essere ora una certezza. Ancheè risultataal tampone. E a renderlo noto è stata la stessa campionessa italiana sul suo profilo Instagram. Ine visibilmente provata dalla, laha annunciato la propria positività via social: “Ho appena ricevuto una. Oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo.al covid“. Attraverso alcune Stories pubblicate sul suo profilo Instagram, la campionessa di nuoto ha informato i suoi fan raccontando l’attuale situazione e ...

borghi_claudio : Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo de… - MediasetTgcom24 : Covid: anche Federica Pellegrini è positiva - HuffPostItalia : Federica Pellegrini è positiva al Covid - caustichello : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… - Coriciki : RT @borghi_claudio: Federica Pellegrini, Valentino Rossi... e io continuo a non capire perchè se uno risulta positivo ad un virus lo debba… -