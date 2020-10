Falso e frode per screening Covid: i nas sequestrano laboratorio analisi nel trapanese (Di venerdì 16 ottobre 2020) I carabinieri del Nas di Palermo sequestrano un laboratorio di analisi che effettua test Covid sbagliati e fatti pagare il doppio. Ora è caccia ai falsi negativi che rischiano di far moltiplicare i contagi. I carabinieri del Nas di Palermo hanno proceduto al sequestro penale di un laboratorio per lo screening del Covid presso un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) I carabinieri del Nas di Palermoundiche effettua testsbagliati e fatti pagare il doppio. Ora è caccia ai falsi negativi che rischiano di far moltiplicare i contagi. I carabinieri del Nas di Palermo hanno proceduto al sequestro penale di unper lodelpresso un … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

