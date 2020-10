E’ ufficiale | la Meloni non si candiderà a sindaco di Roma e neanche Rampelli

LBeddini : RT @unmagroio: @Erba_Libera_Org @bulide3 Certo, quando le multinazionali diranno ai nostri politici 'manca solo l'Italia al nostro grafico:… - cesarebrogi1 : RT @unmagroio: @Erba_Libera_Org @bulide3 Certo, quando le multinazionali diranno ai nostri politici 'manca solo l'Italia al nostro grafico:… - bulide3 : RT @unmagroio: @Erba_Libera_Org @bulide3 Certo, quando le multinazionali diranno ai nostri politici 'manca solo l'Italia al nostro grafico:… - unmagroio : @Erba_Libera_Org @bulide3 Certo, quando le multinazionali diranno ai nostri politici 'manca solo l'Italia al nostro… - pablo_meloni : RT @petergomezblog: L’ex ministro dell’Economia Padoan (Pd) verso la presidenza di Unicredit. Si dimetta da parlamentare. La nomina ufficia… -

Ultime Notizie dalla rete : ufficiale Meloni

Il Primato Nazionale

A Porto Sant’Elpidio, le ricerche, seguite all’arresto dei due nordafricani avvenuto martedì scorso, hanno condotto alla cattura del terzo malvivente sottoposto immediatamente all'obbligo di divieto d ...REGIONE - Il neo governatore ha presentato ufficialmente la sua squadra: Carloni, Saltarmartini e Latini per la Lega, Castelli e Baldelli per FdI, Aguzzi per Forza Italia. Il presidente ha tenuto per ...