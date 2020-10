Dimentica il freno a mano e l’auto la travolge | donna muore davanti la sua abitazione

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Unadi 76 anni è morta nella serata di ieri, in provincia di Torino, dopo essere rimasta schiacciata tra il cancello e la sua auto, lasciata senza ilinserito. Ha parcheggiato la sua autocasa, poi è scesa per aprire il cancello, ma il veicolo si è rimesso in marcia … L'articoloile l’auto lala suaproviene da YesLife.it.

L’auto infatti era ferma in fondo a una rampa ma non aveva il freno a mano inserito. Una dimenticanza che purtroppo è costata la vita alla settantaseienne. Per la donna inutili i successivi soccorsi ...Era scesa dalla vettura per aprire il cancello al fondo di una rampa e non aveva inserito il freno a mano. La vettura si è mossa e l'ha travolta senza lascarle scampo. Sul posto sono intervenuti i car ...