De Luca: “Non rispondo a polemiche indegne, le mezze misure non servono a niente” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non rispondo a polemiche “indegne”. Non ho tempo da perdere. Siamo nel pieno della seconda ondata. Abbiamo numeri più grandi marzo e aprile. Ma ci sono più asintomatici e meno casi gravi”. “Di fronte ai numeri che abbiamo le mezze misure non servono a niente. Prima prendiamo decisioni forti meglio è”. Così il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, su Facebook. “Si è rimescolata l’Italia. Il contagio riguarda tutti. In questo quadro di uniformità del paese, la regione Campania è la più esposta. Questa criticità ci obbliga a rendere decisioni prima degli altri e in maniera più rigorosa degli altri. Abbiamo una situazione demografica grave. Guai a ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Non”. Non ho tempo da perdere. Siamo nel pieno della seconda ondata. Abbiamo numeri più grandi marzo e aprile. Ma ci sono più asintomatici e meno casi gravi”. “Di fronte ai numeri che abbiamo lenona niente. Prima prendiamo decisioni forti meglio è”. Così il Governatore della Campania Vincenzo De, su Facebook. “Si è rimescolata l’Italia. Il contagio riguarda tutti. In questo quadro di uniformità del paese, la regione Campania è la più esposta. Questa criticità ci obbliga a rendere decisioni prima degli altri e in maniera più rigorosa degli altri. Abbiamo una situazione demografica grave. Guai a ...

