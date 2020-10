Coronavirus: scoperto legame tra gruppo sanguigno e rischio contagio (Di venerdì 16 ottobre 2020) È stato scoperto un legame tra il gruppo sanguigno e il rischio di contagio da Coronavirus. A rivelarlo due studi pubblicati su Blood Advances. gruppo sanguigno e rischio contagio Secondo due studi, le persone con gruppo 0 potrebbero essere meno suscettibili al rischio Covid-19, mentre quelle con i gruppi A e AB potrebbero incorrere più facilmente in gravi complicazioni legate alla malattia. Entrambi gli studi sono stati condotti dagli esperti dell’Odense University Hospital, dell’Università della Danimarca meridionale e dell’Università della British Columbia. Sono stati poi pubblicati sulla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) È statountra ile ildida. A rivelarlo due studi pubblicati su Blood Advances.Secondo due studi, le persone con0 potrebbero essere meno suscettibili alCovid-19, mentre quelle con i gruppi A e AB potrebbero incorrere più facilmente in gravi complicazioni legate alla malattia. Entrambi gli studi sono stati condotti dagli esperti dell’Odense University Hospital, dell’Università della Danimarca meridionale e dell’Università della British Columbia. Sono stati poi pubblicati sulla ...

