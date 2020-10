Contagi ancora in crescita nell'Alto Milanese, nuovi casi di positività nelle scuole (Di venerdì 16 ottobre 2020) I casi Covid in aumento in tutta la zona del legnanese, dell'Abbiatense e del Magentino. Secondo Ats, ad Abbiategrasso ancora 13 nuovi positivi ed attualmente 38 cittadini positivi al Covid. A ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) ICovid in aumento in tutta la zona del legnanese, dell'Abbiatense e del Magentino. Secondo Ats, ad Abbiategrasso13positivi ed attualmente 38 cittadini positivi al Covid. A ...

Ultime Notizie dalla rete : Contagi ancora Coronavirus, contagi ancora in aumento. Impennata di vittime e terapie intensive QuiFinanza Scuola, in Campania didattica a distanza fino al 30 ottobre. Azzolina: "decisione gravissima"

Se c'è crescita contagi non è di certo colpa della scuola", ha dichiarato ... scuola – ha aggiunto la ministra Azzolina – si può lavorare per lo smart working ancora di più. La mattina non sono solo ...

STATI UNITI, SUPERATI

A livello mondiale, sono ancora gli Stati Uniti il paese più colpito dalla pandemia ... avendo fatto registrare almeno 793 nuovi decessi e 65.151 contagi nella sola giornata di ieri. Nell'ultima ...

