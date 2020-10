Caso Andrea Iannone, il Tas rinvia la sentenza a metà novembre. Il pilota non può tornare a correre (Di venerdì 16 ottobre 2020) La sentenza per il Caso doping in cui è coinvolto Andrea Iannone arriverà soltanto a metà novembre. A comunicare il rinvio è stato Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna dopo l’udienza che si è tenuta oggi. Questo quello che si legge nella nota emessa dal Tas: “È stato accertato che Andrea Iannone ha commesso una violazione del regolamento antidoping e gli è stata imposto un periodo di 18 mesi di inattività. Il pilota chiede l’annullamento della decisione impugnata, mentre la Wada (Agenzia mondiale antidoping) chiede che la decisione, a sua volta impugnata, sia sostituita da un nuovo verdetto che imponga quattro anni di inattività a Iannone“. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Laper ildoping in cui è coinvoltoarriverà soltanto a metà. A comunicare il rinvio è stato Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna dopo l’udienza che si è tenuta oggi. Questo quello che si legge nella nota emessa dal Tas: “È stato accertato cheha commesso una violazione del regolamento antidoping e gli è stata imposto un periodo di 18 mesi di inattività. Ilchiede l’annullamento della decisione impugnata, mentre la Wada (Agenzia mondiale antidoping) chiede che la decisione, a sua volta impugnata, sia sostituita da un nuovo verdetto che imponga quattro anni di inattività a“. Il ...

Ieri si è svolta l’udienza davanti al TAS di Losanna e oggi il tribunale arbitrale internazionale dello sport ha comunicato che la sentenza sarà notificata soltanto fra un mese ...

