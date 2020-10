Azzolina: “In Campania studenti per strada e nei centri commerciali. La scuola è un posto sicuro” (Di venerdì 16 ottobre 2020) La ministra Azzolina sulla decisione di De Luca di chiudere le scuole: “Il mio compito è di difendere gli studenti”. ROMA – La ministra Azzolina è ritornata sulla decisione di De Luca di chiudere le scuole nel suo intervento durante l’assemblea di Confindustria Giovani: “Gli studenti – ha sottolineato la titolare del Miur, riportata da Fanpage.it – erano in giro per le strade, i negozi, i centro commerciali. Ho visto le foto. In questo momento non credo che ci siano luoghi più sicuri della scuola“. L’esponente pentastellata ha aggiunto: “Gli istituti hanno già sofferto abbastanza l’anno scorso, non eravamo pronti, ma ora la situazione è diversa. Abbiamo lavorato tutta ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) La ministrasulla decisione di De Luca di chiudere le scuole: “Il mio compito è di difendere gli”. ROMA – La ministraè ritornata sulla decisione di De Luca di chiudere le scuole nel suo intervento durante l’assemblea di Confindustria Giovani: “Gli– ha sottolineato la titolare del Miur, riportata da Fanpage.it – erano in giro per le strade, i negozi, i centro. Ho visto le foto. In questo momento non credo che ci siano luoghi più sicuri della“. L’esponente pentastellata ha aggiunto: “Gli istituti hanno già sofferto abbastanza l’anno scorso, non eravamo pronti, ma ora la situazione è diversa. Abbiamo lavorato tutta ...

carlaruocco1 : Sono concorde e faccio mie le parole della ministra Lucia #Azzolina. La scuola, in questo momento, è il luogo più s… - matteosalvinimi : E ribadisco la richiesta al ministro Azzolina: FERMATE il concorsone straordinario per 60mila docenti che verrebber… - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - Silver_scar_00 : @ourbenzlove @eleonvra I tamponi fatti oggi sono 10.000 in meno rispetto a quelli di ieri, non sono proporzionali.… - barbara77120119 : RT @Storace: #Bechis: In che mani siamo finiti... -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina “In Azzolina: “La scuola riaprirà ma nei sindacati c’è chi sabota” Rep