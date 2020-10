Arredare casa con il vimini | oggetti decorativi da non perdere!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 16 ottobre 2020)la propriacon il: ecco come sistemare determinatiper decorare ogni stanza! Prima di cominciare, è bene spiegare le caratteristiche di questo incredibili materiale. Il vimine è un ramo che deriva dalla pianta dal salice viminale, quindi è completamente naturale ed eco sostenibili. Viene utilizzato per creare numerosigrazie all’intreccio di più rami uniti insieme. Dai cesti, alle sedie, fino ai bauli: tutti di varie dimensioni! credit foto Negli ultimi anni, l’utilizzo delper decorare laè aumentato sempre di più, poiché la rende accogliente e rustica. Inoltre, è un materiale con un costo molto basso che si può utilizzare per infiniti ...