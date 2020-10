Anticipazioni Gf Vip 5 stasera 16 ottobre | eliminato e amicizie in bilico

Leggi su gossipetv

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ci aspetta una puntata scoppiettanteal Grande Fratello Vip 5: lesono giunte direttamente dalla produzione con un comunicato., venerdì 162020, non solo ci saranno scontri a volontà, ma tornerà protagonista anche Adua Del Vesco. Stavolta non sarà in relazione a Massimiliano Morra, o almeno non dovrebbe essere così. Nei … L'articolo proviene da Gossip e Tv.